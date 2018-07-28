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Успенская рассказала о конфузе в Баку
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Успенская рассказала о конфузе, случившемся в аэропорту Баку 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
А еще призналась, что привезла для своего любимца йорка целый гардероб.
На крупнейший музыкальный фестиваль на берегу Каспийского моря звезды приезжают не только петь, но и хорошо отдохнуть…
Вместе прилетели Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Но больше всего комплиментов собрал спутник певицы Любовь Успенской.
Милейший йорк по кличке Джуни следует за артисткой по всему миру и в Баку тоже прилетел вместе с ней. У малыша с собой оказался даже багаж.
На фестивале Джуни всюду ходил за хозяйкой. И даже в гримерке послушно ждал хозяйку.
Успенская прилетела на все четыре дня «Жары». Певица призналась, что хочет отдохнуть в столице Азербайджана и уже точно не намерена отказывать себе в местных сладостях.
«Да, какая диета, когда тут такая пахлава? Буду есть все, что захочу», — сказала звезда журналистам.
К слову, забавный случай с певицей приключился прямо в аэропорту. Перепутали имя исполнительницы романсов.
«Меня встречали с табличкой «Екатерина Успенская», — продолжила певица. — Так что хочу Вам представить новую артистку Екатерину Успенскую».
Напомним, фестиваль проходит в столице Азербайджана в третий раз. В Баку съехались более 200 артистов.
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