Успенская рассказала о конфузе в Баку

Успенская рассказала о конфузе, случившемся в аэропорту Баку

А еще призналась, что привезла для своего любимца йорка целый гардероб.

На крупнейший музыкальный фестиваль на берегу Каспийского моря звезды приезжают не только петь, но и хорошо отдохнуть…

Милейший йорк по кличке Джуни следует за артисткой по всему миру и в Баку тоже прилетел вместе с ней. У малыша с собой оказался даже багаж.

На фестивале Джуни всюду ходил за хозяйкой. И даже в гримерке послушно ждал хозяйку.

Успенская прилетела на все четыре дня «Жары». Певица призналась, что хочет отдохнуть в столице Азербайджана и уже точно не намерена отказывать себе в местных сладостях.

«Да, какая диета, когда тут такая пахлава? Буду есть все, что захочу», — сказала звезда журналистам.

К слову, забавный случай с певицей приключился прямо в аэропорту. Перепутали имя исполнительницы романсов.

«Меня встречали с табличкой «Екатерина Успенская», — продолжила певица. — Так что хочу Вам представить новую артистку Екатерину Успенскую».

Напомним, фестиваль проходит в столице Азербайджана в третий раз. В Баку съехались более 200 артистов.