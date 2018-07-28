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Ведущая «Давай поженимся» предсказала смерть фигуриста
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Ведущая «Давай поженимся» предсказала смерть известного фигуриста 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Соцсети
Ведущая шоу "Давай поженимся", астролог Василиса Володина знала, что фигуристу Денису Тену грозит опасность. Еще до трагедии она разместила пророческий пост в Instagram.
"Есть не просто отдельные люди, а целые группы, поколения, на которые эти затмения будут оказывать значительное влияние. Они перечислены ниже. Всем, кто найдет себя в этих строчках, особенно важно следить за здоровьем и личной безопасностью", — написала Володина на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Далее астролог перечислила даты рождения тех людей, которым грозит опасность. В списке был и день, когда родился фигурист Денис Тен. А через месяц шокированные поклонники написали Василисе, что она напророчила несчастье молодому спортсмену.
"Василиса, я из Казахстана, вы наверняка слышали, что в нашей стране произошла трагедия, убили Нашего Чемпиона, Дениса Тен. … я до этого читала ваш пост, и обратила внимание на 93 год. Просто д.р моего Братишки 08.93 года. Оказалось что наш Денис, родился 13 07 93… и вот как повлияло планетарное событие на его жизнь", — рассказала одна из подписчиц астролога.
Позже Володина ответила шокированным смертельным предсказанием поклонникам. "Важно понимать, что помимо общего действия затмения, у него может быть и личное. Я об этом часто пишу. В частности многие увидели в недавнем списке рискующих Дениса Тена. Вечная память! Если вы в этом же списке, не пугайтесь. Но и не бравируйте, не нарывайтесь, а читайте внимательно текст к нему", — предупредила народ ведущая.
Напомним, что казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен умер в больнице.
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