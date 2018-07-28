«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном

Сестра народного артиста СССР и заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона опровергла информацию о том, что артист впал в кому. Накануне в СМИ появились сообщения, что певец был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии.
Состояние народного артиста СССР Иосифа Кобзона ухудшилось. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последней информации, Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось в ночь на субботу, 28 июля.
Первого заместителя главы комитета Госдумы по культуре экстренно доставили в больницу в четверг, 26 июля, в связи с ухудшением состояния. Появилась информация о том, что депутат перестал вставать с постели.
Супруга артиста Нинель Кобзон не стала опровергать слухи о тяжелом состоянии мужа, а пресс-секретарь певца Варвара Виноградова подтвердила, что Кобзон нездоров.
Правда, на фоне слухов о критическом состоянии Виноградова поспешила успокоить переживающих, заявив, что «ничего из ряда вон выходящего не происходит».
По словам жены, Иосиф Давыдович чувствует себя хорошо и поводов для беспокойства не наблюдается. Раз в три месяца он проходит плановое лечение, «нет ничего сверхъестественного, все нормально», добавила она.
Однако последние сообщения о подключении Кобзона к аппарату ИВЛ снова заставили многих подозревать у артиста серьезные ухудшения здоровья.
Всего месяц назад, 27 июня, Кобзон, по его же словам, чувствовал себя замечательно. В этот день он присутствовал в Кремле для получения награды. Президент России Владимир Путин вручил артисту знак отличия «За благодеяния» и отметил его заботы и отзывчивость.
Последние годы Кобзон ведет борьбу с онкологическим заболеванием. У депутата был обнаружен рак в 2005 году, и вскоре ему сделали в немецкой клинике операцию. Врачи смогли удалить злокачественное образование, но хирургическое вмешательство привело к ослаблению иммунитета, и как следствие, к воспалению легких и тканей в почках, а также к образованию тромба в легочных сосудах.
Кобзону удалось справиться с побочными эффектами операции, но в 2009 году опухоль вернулась. Ему сделали повторную операцию в Германии, после чего депутат находится под постоянным медицинским наблюдением.
В октябре 2010 года Кобзон почувствовал себя плохо, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. Бригада медиков прямо на сцене сделала ему искусственное дыхание.
Согласно специалистам, злокачественная опухоль, с которой он уже боролся на тот момент пять лет и перенес две операции, серьезно ослабила артиста и привела к анемии, вызываемой сильным снижением уровня гемоглобина в крови.
До 2018 года рак вступил в стадию ремиссии, однако в апреле появились первые тревожные сообщения. Прессе стало известно об очередной госпитализации Кобзона, что привело к слухам о резком ухудшении его состояния. Правда, его пресс-секретарь опровергла мрачные слухи и заявила, что это была плановая госпитализация.
«У нас ничего не происходит, — сообщила Виноградова. — У нас все планово, и я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович пожилой человек, который периодически проходит какие-то плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок. У нас все хорошо. Не надо пугаться».
Поспешила успокоить поклонников и сестра Кобзона — Гелена.
«С Иосифом Давыдовичем все хорошо. Я не знаю, откуда взялись такие слухи. Он бывает в больнице, но это плановые процедуры. Я общаюсь с ним каждый день и в курсе всего происходящего. Он жив и здоров. Да, в больнице почти каждую неделю, но это по плану», — приводит ее слова телеканал RT.
В мае в сети появилась видеозапись, на которой Кобзон с трудом передвигался, и его поддерживал за руку помощник, из-за чего у многих поклонников его творчества возникли опасения за артиста.
Зная о диагностированном раке, люди каждый раз подозревают рецидив при любом ухудшении состояния певца.
14 июня этого года от ракового заболевания скончался председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин. Кобзон долгое время был его заместителем.
На освободившуюся должность президиум фракции «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Елены Ямпольской, которая в настоящее время является первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике.