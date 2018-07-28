«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном

СМИ сообщают, что Иосиф Кобзон впал в кому

Сестра народного артиста СССР и заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона опровергла информацию о том, что артист впал в кому. Накануне в СМИ появились сообщения, что певец был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Состояние народного артиста СССР Иосифа Кобзона ухудшилось. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последней информации, Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось в ночь на субботу, 28 июля.

Первого заместителя главы комитета Госдумы по культуре экстренно доставили в больницу в четверг, 26 июля, в связи с ухудшением состояния. Появилась информация о том, что депутат перестал вставать с постели.

Супруга артиста Нинель Кобзон не стала опровергать слухи о тяжелом состоянии мужа, а пресс-секретарь певца Варвара Виноградова подтвердила, что Кобзон нездоров.

Правда, на фоне слухов о критическом состоянии Виноградова поспешила успокоить переживающих, заявив, что «ничего из ряда вон выходящего не происходит».

По словам жены, Иосиф Давыдович чувствует себя хорошо и поводов для беспокойства не наблюдается. Раз в три месяца он проходит плановое лечение, «нет ничего сверхъестественного, все нормально», добавила она.

Однако последние сообщения о подключении Кобзона к аппарату ИВЛ снова заставили многих подозревать у артиста серьезные ухудшения здоровья.

Всего месяц назад, 27 июня, Кобзон, по его же словам, чувствовал себя замечательно. В этот день он присутствовал в Кремле для получения награды. Президент России Владимир Путин вручил артисту знак отличия «За благодеяния» и отметил его заботы и отзывчивость.

Последние годы Кобзон ведет борьбу с онкологическим заболеванием. У депутата был обнаружен рак в 2005 году, и вскоре ему сделали в немецкой клинике операцию. Врачи смогли удалить злокачественное образование, но хирургическое вмешательство привело к ослаблению иммунитета, и как следствие, к воспалению легких и тканей в почках, а также к образованию тромба в легочных сосудах.

Кобзону удалось справиться с побочными эффектами операции, но в 2009 году опухоль вернулась. Ему сделали повторную операцию в Германии, после чего депутат находится под постоянным медицинским наблюдением.

В октябре 2010 года Кобзон почувствовал себя плохо, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане . Бригада медиков прямо на сцене сделала ему искусственное дыхание.

Согласно специалистам, злокачественная опухоль, с которой он уже боролся на тот момент пять лет и перенес две операции, серьезно ослабила артиста и привела к анемии, вызываемой сильным снижением уровня гемоглобина в крови.

До 2018 года рак вступил в стадию ремиссии, однако в апреле появились первые тревожные сообщения. Прессе стало известно об очередной госпитализации Кобзона, что привело к слухам о резком ухудшении его состояния. Правда, его пресс-секретарь опровергла мрачные слухи и заявила, что это была плановая госпитализация.

«У нас ничего не происходит, — сообщила Виноградова. — У нас все планово, и я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович пожилой человек, который периодически проходит какие-то плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок. У нас все хорошо. Не надо пугаться».

Поспешила успокоить поклонников и сестра Кобзона — Гелена.

«С Иосифом Давыдовичем все хорошо. Я не знаю, откуда взялись такие слухи. Он бывает в больнице, но это плановые процедуры. Я общаюсь с ним каждый день и в курсе всего происходящего. Он жив и здоров. Да, в больнице почти каждую неделю, но это по плану», — приводит ее слова телеканал RT.

В мае в сети появилась видеозапись, на которой Кобзон с трудом передвигался, и его поддерживал за руку помощник, из-за чего у многих поклонников его творчества возникли опасения за артиста.

Зная о диагностированном раке, люди каждый раз подозревают рецидив при любом ухудшении состояния певца.