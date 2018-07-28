«Грязные» танцы Лепса и Чуриковой разочаровали фанатов

Лепс и Чурикова разочаровали поклонников «грязными» танцами

Жена российского медиа-магната, мать четверых детей и блогер Екатерина Кожевникова опубликовала у себя в Instagram видео зажигательных танцев звезд в неформальной обстановке на фестивале «Жара» в Баку . «Подумала-подумала, да и поставила в ленту», — подписала свое видео Екатерина, подкрепив его хештегами #жара, #танцы, #улыбайтесь. Однако большинство подписчиков Кожевниковой не испытали особого восторга от увиденного, совсем наоборот.

Публикация от Ekaterina Kozhevnikova (@ekaterinakozhevnikova) 27 Июл 2018 в 7:25 PDT

«Не многовато, селебрити на единицу площади?», «А танцевать никто не умеет, дебильненько ручками сучат, как деревянные Буратины»,

«Дрова», «Лепс уже ударил драга, не удивил, как всегда», «Какой ужас. Всегда немытый, весь какой то мерзкий», «Чурикова лезет везде», «Что за ужас? Так испортить латиноамериканскую песню», « Женщины так красивы! А мужчины в майках и шортах», «Лепс точно под кайфом», — написали они.

Доброжелатели тоже, конечно, нашлись, но не смогли затмить своими похвалами разочарованные реплики оппонентов.