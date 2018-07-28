Муж принял роды у звезды шоу «Холостяк»

Экс-участница шоу «Холостяк» Леся Рябцева впервые стала мамой. О пополнении в своем семействе девушка сообщила у себя в профиле. Журналистка не стала скрывать пол ребенка, сообщив, что подарила дочь своему супругу Тимофею Васильеву . Малышка родилась на Бали. В своем посту Леся тепло поблагодарила своего мужа, который все это время был с ней и помог малышке появиться на свет.

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Она отметила, что по традиции все хвалят маму и мужья говорят спасибо за сына или дочь. Леся не отрицает, что она — молодец, но об этом расскажет позже. «Я не могу не сказать спасибо Тимофею Васильеву», — начала она свою публикацию.

Она призналась, что муж сделал ее перманентно счастливой. «Ты был со мной все время и в беременность, и в схватках, и в родах. Ты принял сам нашу малышку. Ты стал опорой и защитой и для нее. Я тебе благодарна», — рассказала Леся.

Она также поблагодарила супруга за то, что он исполнил ее каприз — пожить некоторое время на берегу океана и их дочь родилась так, как они мечтали. Девушка призналась, что ее супруг и дочь являются самыми дорогими подарками для нее.

В своем статусе Леся оставила трогательную запись — «любима в Бали».