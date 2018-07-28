«Бомба»: Слава поделилась пикантным фото

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«Бомба»: певица Слава поделилась пикантным фото из постели 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Артистка опубликовала в своем Instagram фотографию, которая сильно впечатлила ее поклонников — Слава возлежит на кровати в ярком сценическом костюме. Дело происходит в процессе фестиваля «Жара» в Баку. Головокружительный снимок звезда подписала весьма лаконично: «Скоро на сцену!»
Зато поклонники взорвались. «Ух ты какая, крутая!», «Хороша!», «Яркая, красивая!» «Самая лучшая кошечка», «Секс бомба», «Я вас не узнала. Думаю, что за баба лежит, и ещё ноги чьи-то. Вы красотка нереальная!», «Чистый секс», «Super girl», «Мужу повезло!», «Вот это кадр, так и охота в койку к тебе», «Наряд отпад», «Шикарная. Была на Вашем концерте в Нефтеюганске, спасибо за искренность, за эмоции, за подаренное наслаждение. Приезжайте ещё к нам, ждём», — написали доброжелатели.
«Опять в трусах… на сцену?», «Обалденный голос, офигительная внешность. Ну, какая необходимость выходить на сцену в трусах, не понимаю», — задались вопросом скептики.
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