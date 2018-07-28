Яна Рудковская восхитила фигурой

Яна Рудковская восхитила идеальной фигурой

Женщина позирует в закрытом купальнике Chanel и удачно подчеркивает длинные ноги. Рудковская рассказала, что фотографию сделал ее старший сын Николай Батурин , который отдыхает вместе с мамой.

Поклонники заметили, что 43-летняя женщина прекрасно выглядит, поддерживает идеальную форму и может стать образцом ухоженной мамы. Некоторые подписчики усомнились в том, что звезда не использует Фотошоп, но другие стали активно защищать Рудковкую. Они считают, что у популярного продюсера есть деньги и время на занятие собой, а на фотографиях она выглядит высокой и стройной потом, что умеет выбирать удачные позы и ракурсы.