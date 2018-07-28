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«Сын лишился шансов ходить»
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«Сын лишился шансов ходить»: Королева спасает тежелобольного ребенка 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Наталью Королеву и ее мужа Тарзана шокировала история мальчика из детского дома. Знаменитости собирают деньги на лечение ребенку с неподвижными конечностями.
Миша — четырехлетний мальчик, которому взялась помочь певица — почти всю жизнь провел в приюте. У ребенка страшное заболевание — артрогрипоз. Он не может двигать руками и ногами. Малыш перенес уже несколько операций, но результатов они не дали.
Недавно над Мишей оформила опеку семья москвичей. Супруги стали активно заниматься восстановлением здоровья мальчика, так о беде Миши узнала Наташа Королева.
Певица перечислила новым родителям малыша деньги и рассказала его историю своим знакомым.
"Мы с мужем уже помогаем Мише. Сами перечислили средства и приятелей подключили", — пояснила Королева, добавив, что ее друзья также предложили свою помощь малышу.
Приемная мать мальчика подтвердила "СтарХиту", что знаменитость связался с их семьей. Рассказала женщина и о лечении Миши. По ее словам, американские врачи дают хорошие прогнозы, тогда как другие медики даже браться за мальчика не стали.
"Ножки, к сожалению, полностью восстановить уже не получится, но сын хотя бы сможет находиться в вертикальном положении", — поделилась она.
Мать Миши отметила, что ребенок сильно пострадал от неправильного лечения. Из-за недобросовестности врачей ее сын уже никогда не сможет ходить.
"Изначально определили неверную тактику лечения: поставили скобы в бедра, из-за этого мышцы в ногах атрофировались, и в результате он лишился шансов ходить", — рассказала женщина.
Общая стоимость операции в США — 130 тысяч долларов. Благодаря пожертвованиям Наташи Королевой и других неравнодушных людей удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей.
"Мы на связи с Наташей и ее офисом, она интересуется, как Мишенька себя чувствует. Очень благодарны ей за участие", — заявила мать малыша.
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