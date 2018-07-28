«Сын лишился шансов ходить»: Королева спасает тежелобольного ребенка

Наталью Королеву и ее мужа Тарзана шокировала история мальчика из детского дома. Знаменитости собирают деньги на лечение ребенку с неподвижными конечностями.

Миша — четырехлетний мальчик, которому взялась помочь певица — почти всю жизнь провел в приюте. У ребенка страшное заболевание — артрогрипоз. Он не может двигать руками и ногами. Малыш перенес уже несколько операций, но результатов они не дали.

Недавно над Мишей оформила опеку семья москвичей. Супруги стали активно заниматься восстановлением здоровья мальчика, так о беде Миши узнала Наташа Королева

Певица перечислила новым родителям малыша деньги и рассказала его историю своим знакомым.

"Мы с мужем уже помогаем Мише. Сами перечислили средства и приятелей подключили", — пояснила Королева, добавив, что ее друзья также предложили свою помощь малышу.

Приемная мать мальчика подтвердила "СтарХиту" , что знаменитость связался с их семьей. Рассказала женщина и о лечении Миши. По ее словам, американские врачи дают хорошие прогнозы, тогда как другие медики даже браться за мальчика не стали.

"Ножки, к сожалению, полностью восстановить уже не получится, но сын хотя бы сможет находиться в вертикальном положении", — поделилась она.

Мать Миши отметила, что ребенок сильно пострадал от неправильного лечения. Из-за недобросовестности врачей ее сын уже никогда не сможет ходить.

"Изначально определили неверную тактику лечения: поставили скобы в бедра, из-за этого мышцы в ногах атрофировались, и в результате он лишился шансов ходить", — рассказала женщина.

Общая стоимость операции в США — 130 тысяч долларов. Благодаря пожертвованиям Наташи Королевой и других неравнодушных людей удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей.