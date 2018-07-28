Фантастическая «Жара» порадовала Пескова

Музыкальный фестиваль «Жара», который проходит сейчас в Баку, продолжают посещать неожиданные гости. Например, на второй день фестиваля приехали Дмитрий Песков и Татьяна Навка.
1/16 В Баку продолжается музыкальный фестиваль «Жара 2018». В этот день по красной дорожке прошлись пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
2/16 «Я в отпуске уже неделю и осталось ровно столько же. И я хочу сказать вам, что это кайф. Я обожаю жару! А тут 40 градусов. Надо радоваться и наслаждаться солнцем, чтобы зарядиться и сделать «заначку» на всю зиму. Ну а потом работать и еще раз работать», - признался Песков журналистам
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
3/16 Второй день мероприятия был посвящен полувековым юбилеям Валерии, Леонида Агутина, и Владимира Преснякова — артисты на концерте исполнили их песни. На фото: Валерия и Иосиф Пригожин
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
4/16 Эмин Агаларов с сыном
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
5/16 Анна Седокова появилась в образе роковой красотки
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
6/16 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
7/16 Наталья Подольская
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
8/16 Филипп Киркоров
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
9/16 Ксения Бородина
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
10/16 Согдиана
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
11/16 Группа Artik & Asti
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
12/16 Кристина Орбакайте
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
13/16 Стас Пьеха
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
14/16 Сергей Кожевников с семьей
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
15/16 Григорий Лепс с дочерью Ингой
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
16/16 Влад Соколовский и Рита Дакота
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
В Баку продолжается музыкальный фестиваль «Жара 2018». Второй день мероприятия был посвящен полувековым юбилеям Валерии, Леонида Агутина, и Владимира Преснякова — артисты на концерте исполнили их песни.