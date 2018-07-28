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Фантастическая «Жара» порадовала Пескова
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Песков и Навка на «Жаре» 

Рамблер 6 часов назад
Музыкальный фестиваль «Жара», который проходит сейчас в Баку, продолжают посещать неожиданные гости. Например, на второй день фестиваля приехали Дмитрий Песков и Татьяна Навка.
1/16  В Баку продолжается музыкальный фестиваль «Жара 2018». В этот день по красной дорожке прошлись пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка
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2/16  «Я в отпуске уже неделю и осталось ровно столько же. И я хочу сказать вам, что это кайф. Я обожаю жару! А тут 40 градусов. Надо радоваться и наслаждаться солнцем, чтобы зарядиться и сделать «заначку» на всю зиму. Ну а потом работать и еще раз работать», - признался Песков журналистам
Фото:
3/16  Второй день мероприятия был посвящен полувековым юбилеям Валерии, Леонида Агутина, и Владимира Преснякова — артисты на концерте исполнили их песни. На фото: Валерия и Иосиф Пригожин
Фото:
4/16  Эмин Агаларов с сыном
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5/16  Анна Седокова появилась в образе роковой красотки
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6/16  Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева
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7/16  Наталья Подольская
Фото:
8/16  Филипп Киркоров
Фото:
9/16  Ксения Бородина
Фото:
10/16  Согдиана
Фото:
11/16  Группа Artik & Asti
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12/16  Кристина Орбакайте
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13/16  Стас Пьеха
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14/16  Сергей Кожевников с семьей
Фото:
15/16  Григорий Лепс с дочерью Ингой
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16/16  Влад Соколовский и Рита Дакота
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В Баку продолжается музыкальный фестиваль «Жара 2018». Второй день мероприятия был посвящен полувековым юбилеям Валерии, Леонида Агутина, и Владимира Преснякова — артисты на концерте исполнили их песни.
В этот день по красной дорожке прошлись вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, а также российские и азербайджанские знаменитости.
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