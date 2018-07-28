Фантастическая «Жара» порадовала Пескова

2/16 «Я в отпуске уже неделю и осталось ровно столько же. И я хочу сказать вам, что это кайф. Я обожаю жару! А тут 40 градусов. Надо радоваться и наслаждаться солнцем, чтобы зарядиться и сделать «заначку» на всю зиму. Ну а потом работать и еще раз работать», - признался Песков журналистам

Фото: Рамблер / Анжела Бабенко