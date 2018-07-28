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Хирург раскрыл секрет пластических операций Ротару
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«Все сделано без фанатизма»: пластический хирург раскрыл секрет красоты 70-летней Ротару 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Instagram
Специалисты убеждены, что артистка испробовала на себе все современные методы омоложения.
Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин дал оценку внешности Софии Ротару. Хирург отметил, что певица была не раз пациенткой в клинике красоты, но все операции были проведены компетентно, без излишеств и фанатизма.
По словам врача, артистка прибегла к помощи специалистов в области красоты еще в молодости. Ей была сделана ринопластика, пару раз она подтягивала верхние и нижние веки. Звезде также много раз делали липосакцию подбородка.
Сейчас Ротару прибегает ко всем новейшим методам омоложения, таким как инъекционная и аппаратная косметология. Певице делали биоревитализацию как лица, так и зоны декольте, шлифовку лазером, термаж и капельницы из плаценты.
Вдовин не исключает, что Ротару делали подтяжку лица при помощи нитевого лифтинга. Медик отметил, что все операции сделаны хорошо, со вкусом. О том, в какую точную сумму вылились процедуры омоложения для Софии Михайловны, хирург сказать не взялся, но по самым скромным оценкам звезде пришлось выложить не один миллион рублей, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Собеседник».
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