Хирург раскрыл секрет пластических операций Ротару

«Все сделано без фанатизма»: пластический хирург раскрыл секрет красоты 70-летней Ротару

Специалисты убеждены, что артистка испробовала на себе все современные методы омоложения.

Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин дал оценку внешности Софии Ротару . Хирург отметил, что певица была не раз пациенткой в клинике красоты, но все операции были проведены компетентно, без излишеств и фанатизма.

По словам врача, артистка прибегла к помощи специалистов в области красоты еще в молодости. Ей была сделана ринопластика, пару раз она подтягивала верхние и нижние веки. Звезде также много раз делали липосакцию подбородка.

Сейчас Ротару прибегает ко всем новейшим методам омоложения, таким как инъекционная и аппаратная косметология. Певице делали биоревитализацию как лица, так и зоны декольте, шлифовку лазером, термаж и капельницы из плаценты.