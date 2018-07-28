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Фанаты обрушились на Нагиева
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Пожаловавшийся на условия работы Нагиев вызвал гнев народа 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Соцсети
Дмитрий Нагиев участвует в очередном проекте, на этот раз съемки проходят под палящим солнцем. На не самые комфортные условия труда артист посетовал в Сети.
"Бесит, когда на работе не можешь грызть семечки и ходить в трусах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — написал Дмитрий на своей странице в соцсети.
К посту Нагиев приложил фотографию с места съемок. Судя по снимку, артисту пришлось работать под палящим солнцем, при этом одет Дмитрий в довольно теплый костюм.
Поклонники посочувствовали своему любимцу, отметив, что артист такого уровня, как Нагиев может смело наплевать на требования и ходить на работу в чем ему захочется. "В такую жару можно и в трусах и в купальнике, а в перерыве и семечки ничего не отказывайте себе Вы этого достойны", "Вам все можно, вы от этого не потеряете ЛОСК", "Не понимаю, кто может запретить Нагиеву ходить в трусах", — написали фанаты в комментариях под фото актера.
Однако нашлись и те, кто на шуточное высказывание Дмитрия отреагировали крайне агрессивно. Народ назвал Нагиева зажравшимся.
"Ну не ходи на работу…чтоб не бесило", "Уходи в осветители и радуйся жизни на всю катушку", "а ты не впускай беса и БЕСиться не будешь…Работай в радость и очищенные семечки жуй", — заявили хейтеры.
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