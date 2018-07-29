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Макаревич доволен статусом холостяка
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Макаревич доволен статусом холостяка 

Russianshowbiz.info 36 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
«Одиночество — это достоинство», — утверждает Андрей Макаревич. В жизни музыканта сейчас нет спутницы жизни, но мужчину это не пугает.
Макаревич шутит, что варить борщ и гладить рубашки он умеет и сам, а если времени нет, то с этим справятся специально обученные люди.
В свои 64 артист не торопится снова вступать в брак, ведь за плечами у него уже три развода. Последняя жена Макаревича Наталья Голубь, гример-стилист по призванию, была вместе с Андреем 7 лет, но, к сожалению, союз распался. После развода Наталья переехала в Аргентину.
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