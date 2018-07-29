Макаревич доволен статусом холостяка

«Одиночество — это достоинство», — утверждает Андрей Макаревич . В жизни музыканта сейчас нет спутницы жизни, но мужчину это не пугает.

Макаревич шутит, что варить борщ и гладить рубашки он умеет и сам, а если времени нет, то с этим справятся специально обученные люди.

В свои 64 артист не торопится снова вступать в брак, ведь за плечами у него уже три развода. Последняя жена Макаревича Наталья Голубь, гример-стилист по призванию, была вместе с Андреем 7 лет, но, к сожалению, союз распался. После развода Наталья переехала в Аргентину.