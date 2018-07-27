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Сябитова выгнала строителей из своего дома
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Сябитова из «Давай поженимся» пошла на отчаянный шаг 

Дни.ру 1 час назад
Фото: www.instagram.com/syabitova_roza
Звезда шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова решила взять в свои руки возведение "родового гнезда". Профессиональных строителей она выгнала, так как решила, что сама сможет довести сооружение до ума.
Пару лет назад телеведущая купила участок земли в Подмосковье. Она сделала фундамент будущего жилища и позволила ему год "отстояться". После рабочие принялись возводить каркасный дом.
Профессионалы поставили стены, накрыли крышу, проложили утеплитель, собрали террасу и балкон. Когда основная часть работы была сделана, звезда телешоу решила, что теперь может справиться своими силами. Роза выгнала всех строителей. Она планирует изучить все последующие этапы строительства, благо времени еще много и график выдерживается.
Издание StarHit утверждает, что рабочие нагло обманули Сябитову, и она от них избавилась. Именно поэтому звезде пришлось пойти на отчаянный шаг и взять все в свои руки.
Российская женщина может доказать, что она может не только рожать детей, но и умеет строить хорошие дома! А дети мне в этом помогут", — рассказала ведущая на своей странице в Instagram. Телесваха уверенна в себе как никогда.
Дочь Ксению телезвезда назвала "правой рукой" — девушка выступит в качестве бухгалтера и закупщика. Сын Даниил будет выполнять всю черную работу, а вот себя Роза назначила прорабом, который будет ответственен за воплощение в жизнь всех идей профессионального дизайнера.
Отметим, что телеведущая своего нового возлюбленного по имени Ренат к процессу строительства не подпускает, чтобы у мужчины не было повода в будущем сказать: "А вот я тебе там помогал…". Звезда мечтает, в комфорте встретить старость.
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