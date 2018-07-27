Ещё
На Украине злорадствуют над госпитализацией Кобзона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы изгаляются над госпитализированным Кобзоном 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известие о госпитализации и критическом состоянии Иосифа Кобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшего выздоровления чередуются с проклятиями — в последнем особенно преуспели подписчики с Украины.
Комментаторы не гнушаются самых черных слов в адрес больного артиста. При этом особым разнообразием их послания не отличаются — авторы постов просто копируют друг у друга полюбившиеся им образцы "черного юмора".
>> Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
"Пишут, что Кобзон скоро будет лечится у доктора Лизы, слушать Задорнова и танцевать под хор Александрова. В добрый путь", — "сострил" один из пользователей Twitter. "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", — заявил очевидец. Неужели опять во вражескую Германию повезут?", — издевается другой "писатель". в
Особенно злобствуют пользователи с Украины. Они не могут простить уроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самые трудные времена.
"По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируют корпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", — пишет очередной доморощенный юморист.
"По ходу Кобзон отправился дарить пирамидку Мотороле", — соглашается с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзон не дышит: появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину "героя Новороссии", — выплескивает свою злость на страницы соцсети третий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов, — Прим. ред).
Контрастом этой волне ненависти смотрятся записи людей, благодарных народному артисту за его творчество.
"Кобзон человек глыба!Великий человек и артист!Его можно уважать так же за помощь детдомам и Донбассу.. Здоровья ему..пусть только поправляется", — пишет пользователь.
Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии — из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец борется с раком на протяжении последних 13 лет.
Дни.ру: последние новости
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной
Комментарии151
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без «кровавой Луны»154
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание36
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко208
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1051
Трудовые книжки попадут под запрет183
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение