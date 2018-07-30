Меган Маркл раскритиковали за принуждение принца Гарри к похудению

Британская писательница Джилли Купер раскритиковала герцогиню Сассекскую Меган Маркл за навязывание мужу принцу Гарри своей диеты, пишет Daily Mail.

«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По-моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы? — заявила 81-летняя Купер, — Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри так же, как и ее. Он хороший мальчик, которому нужна забота».

В мае сообщалось, что Маркл, которая не употребляет в пищу мясо, приобщила принца Гарри к режиму «чистого питания», чтобы тот похудел к свадьбе. Более того, герцог Сассекский сократил количество употребляемого алкоголя и отказался от курения.

По данным издания, принц настолько серьезно отнесся к мероприятию, что начал работать с диетологом и бывшей моделью Габриэлой Пикок, а также ходить в спортзал. В результате, он потерял больше трех килограммов.

В июле стало известно, что Принц Гарри не разрешает своей жене Меган Маркл носить смокинг. «Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный», — заявил источник, присутствовавший на одной из примерок Меган Маркл.