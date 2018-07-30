Ещё
Меган Маркл раскритиковали за принуждение принца Гарри к похудению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Меган Маркл раскритиковали за принуждение принца Гарри к похудению 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британская писательница Джилли Купер раскритиковала герцогиню Сассекскую Меган Маркл за навязывание мужу принцу Гарри своей диеты, пишет Daily Mail.
«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По-моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы? — заявила 81-летняя Купер, — Я хочу, чтобы он оставался нашим Гарри так же, как и ее. Он хороший мальчик, которому нужна забота».
В мае сообщалось, что Маркл, которая не употребляет в пищу мясо, приобщила принца Гарри к режиму «чистого питания», чтобы тот похудел к свадьбе. Более того, герцог Сассекский сократил количество употребляемого алкоголя и отказался от курения.
По данным издания, принц настолько серьезно отнесся к мероприятию, что начал работать с диетологом и бывшей моделью Габриэлой Пикок, а также ходить в спортзал. В результате, он потерял больше трех килограммов.
В июле стало известно, что Принц Гарри не разрешает своей жене Меган Маркл носить смокинг. «Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный», — заявил источник, присутствовавший на одной из примерок Меган Маркл.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос28
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве171
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле312
Опубликован финальный доклад о MH37011
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста32
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение