Бузовой потребовалась капельница

Закрытие «Дома-2» довело Бузову до капельницы

Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.

Тяжелый месяц выдался у Бузовой. В самом разгаре концертный период, съемки в нескольких телепроектах сразу, в довершение ко всему авария на дороге с участием фуры — все эти события расшатали нервную систему телеведущей. А уж весть о скором сносе телепроекта "Дом-2" видимо окончательно добила Ольгу и, как это часто бывает, из-за стресса пошатнулось ее физическое здоровье.

instagram.com/buzova86

Бузовой пришлось найти место в своем плотном графике и сделать выходной. Певице вызвали врача на дом. Медиков ужаснуло состояние телеведущей. Специалисты поставили ей витаминную капельницу.

О плохом самочувствии артистка рассказала в Instagram. В формате Stories она опубликовала несколько коротеньких видеозаписей. "Планы на вечер у меня -лежать, пить чай с медом, восстанавливать силы, голос, возвращать температуру нормальную и готовиться к завтрашнему вылету", — рассказала Бузова подписчикам.

Немного придя в себя, Ольга отправилась в Ригу . Там у нее запланирован концерт.

Напомним, основная съемочная площадка проекта "Дом-2", которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара. Теперь там планируется построить автомобильную магистраль между районами Саларьево и Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.