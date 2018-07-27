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Бузовой потребовалась капельница
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Закрытие «Дома-2» довело Бузову до капельницы 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Instagram
Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.
Тяжелый месяц выдался у Бузовой. В самом разгаре концертный период, съемки в нескольких телепроектах сразу, в довершение ко всему авария на дороге с участием фуры — все эти события расшатали нервную систему телеведущей. А уж весть о скором сносе телепроекта "Дом-2" видимо окончательно добила Ольгу и, как это часто бывает, из-за стресса пошатнулось ее физическое здоровье.
instagram.com/buzova86
Бузовой пришлось найти место в своем плотном графике и сделать выходной. Певице вызвали врача на дом. Медиков ужаснуло состояние телеведущей. Специалисты поставили ей витаминную капельницу.
О плохом самочувствии артистка рассказала в Instagram. В формате Stories она опубликовала несколько коротеньких видеозаписей. "Планы на вечер у меня -лежать, пить чай с медом, восстанавливать силы, голос, возвращать температуру нормальную и готовиться к завтрашнему вылету", — рассказала Бузова подписчикам.
Немного придя в себя, Ольга отправилась в Ригу. Там у нее запланирован концерт.
Напомним, основная съемочная площадка проекта "Дом-2", которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара. Теперь там планируется построить автомобильную магистраль между районами Саларьево и Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.
Свой творческий путь Ольга Бузова начала именно с этой программы. Несколько лет она числилась на телестройке как участница, а позже стала ведущей шоу, встав в пару к Ксении Собчак.
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