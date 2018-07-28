Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной

"Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред)" — написала Алена на своей странице в Instagram.

"Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала. P. S. Больше всем спасибо за поздравления, нам очень приятно", — отметила возлюбленная Преснякова.

К посту молодая жена прикрепила фотографию. На снимке Алена и Никита нежно обнимаются на фоне красивого пейзажа. Однако поклонников пары смутила одна деталь — девушка отметила в самом конце поздравления изготовителей своей одежды и аксессуаров.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 27 Июл 2018 в 2:58 PDT Народ поднял жену Преснякова на смех. По словам подписчиков Алены, более нелепое место для рекламы просто нельзя было придумать. "Повезло даме -сидеть дома и зарабатывать на рекламе", "Алена, вы сейчас мужа с годовщиной поздравили или тупо рекламный пост разместили?! Это ж надо так не уважать свою вторую половинку", — написали в комментариях хейтеры.

Между тем большинство поклонников пары не обратили внимание на странную деталь в поздравлении и пожелали молодой семье счастья: "Вы такие красивые", "Красивейшая пара…мы любим вас…рожайте деток…таких же чудесных и красивых людей как вы", "Любви и взаимопонимания!Такие хорошенькие".