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Участников «Дома-2» предложили отправить на Чукотку
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В Сети предложили отправить участников «Дома-2» на Чукотку 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Кадр передачи/ТНТ
Пользователи соцсетей прокомментировали сообщения о сносе съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2". Поклонники и противники проекта восприняли эту новость по-разному.
"Площадку освятить надо бы…" — пошутил @VZhornitsky.
"Все-таки мое письмо дошло", — обрадовался @_Klyusha.
"Отправьте их куда-нибудь на север Чукотки" — посоветовал один из пользователей твиттера.
"Дождались", — написали в комментариях.
Некоторые пользователи в шутку предположили, что закрытие площадки является предвыборным ходом мэра Москвы Сергея Собянина.
"Похоже, Собянин хочет не только остаться мэром, но и войти в историю", — пошутил @g_o_n_z_o.
"С козырей зашел", — согласился @ChernigovskiyA.
Однако поклонники проекта восприняли информацию о закрытии площадки с огорчением.
"Мой дедушка плакал, когда закрывали сериал Санта Барбара. Сегодня рыдаю я, потому что закрывают Дом-2" — написали в комментариях.
Как выяснилось, любители реалити-шоу переживали зря, так как закрывать проект никто не собирался.
"Спасли "Дом-2". Теперь заживем", — обрадовались некоторые пользователи твиттера. В свою очередь противники проекта призвали власти не останавливаться на достигнутом.
"Площадку "Дом-2" хотят снести, снесите еще и сам проект, пожалуйста", — попросил @mikekutuzov27.
Ранее стало известно о планах столичных властей построить автодорогу на месте площадки "Дома-2". Собственника земли уведомили о ее изъятии, в течении двух месяцев ему предоставят новый участок взамен предыдущего.
Российское реалити-шоу "Дом-2" выходит на ТНТ с мая 2004 года. В настоящий момент на экраны вышло более пяти тысяч выпусков.
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