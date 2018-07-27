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Звезда «Дома-2» сделала аборт из-за предательства
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Звезда «Дома-2» сделала аборт из-за предательства любимого 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: @dariafriendsk
Участница скандального телешоу "Дом-2" 29-летняя Даша Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу было много горьких моментов.
Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья не была пай-девочкой. Она встречалась с состоятельными мужчинами ради денег.
С одним из богатых ухажеров у Друзьяк завязались отношения. "Когда я училась в инсти­туте, познакомилась с интересным мужчиной. Бизнесмен был старше меня на десять лет", — вспоминает блондинка.
Звезда телестройки решила, что это он — тот единственный и полностью вручила себя партнеру. "Я во всем доверяла бойфренду, в том числе и в самых интимных моментах", — отметила участница реалити-шоу.
"Избранник говорил, что предохранялся — с горечью продолжила обитательница телестройки — однако он обманул меня, и я забеременела. Когда сообщила любимому, тот не поверил — подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги".
Предательство благоверного взбесило девушку, и она решила избавится от ребенка. Тогда Друзьяк ни секунды не сомневалась, да и сейчас ни о чем не жалеет.
В памяти звезды "Дома-2" остались только мучения о сложных медицинских манипуляциях.
"Процедура была сложной: у меня неправильный изгиб маточной трубы, поэтому механиче­ским способом избавиться от ребенка не удалось. Пришлось использо­вать медикамен­тозные средства. Это был очень сложный период в моей жизни" — цитирует Дашу Друзьяк Dom2Life.ru.
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