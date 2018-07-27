Звезда «Дома-2» сделала аборт из-за предательства любимого

Участница скандального телешоу "Дом-2" 29-летняя Даша Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу было много горьких моментов.

Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья не была пай-девочкой. Она встречалась с состоятельными мужчинами ради денег.

С одним из богатых ухажеров у Друзьяк завязались отношения. "Когда я училась в инсти­туте, познакомилась с интересным мужчиной. Бизнесмен был старше меня на десять лет", — вспоминает блондинка.

Звезда телестройки решила, что это он — тот единственный и полностью вручила себя партнеру. "Я во всем доверяла бойфренду, в том числе и в самых интимных моментах", — отметила участница реалити-шоу.

"Избранник говорил, что предохранялся — с горечью продолжила обитательница телестройки — однако он обманул меня, и я забеременела. Когда сообщила любимому, тот не поверил — подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги".

Предательство благоверного взбесило девушку, и она решила избавится от ребенка. Тогда Друзьяк ни секунды не сомневалась, да и сейчас ни о чем не жалеет.

В памяти звезды "Дома-2" остались только мучения о сложных медицинских манипуляциях.