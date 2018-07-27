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Каменских удивила откровенным нарядом на красной дорожке
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Настя Каменских вывалила голую грудь на красной дорожке 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
На красную дорожку артисты всегда собираются особенно тщательно. Тысячи глаз, сотни объективов камер направлены на тебя. Незамеченной не останется ни одна деталь. Украинская певица Настя Каменских, как лично убедился корреспондент Dni.Ru, решила выделиться особо.
Dni.Ru/Феликс Грозданов
С 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выступает сольно. Она ведет видеоблог, создает линию спортивной одежды. Очевидно, что брюки оттуда она и выбрала для торжественного прохода по красной дорожке фестиваля "Жара" в Баку. Грудь же прикрывала узкая полоска из металлизированной ткани, которая, наверное, так приятно холодила соски артистки на 36-градусной жаре.
Все желающие без труда могли рассмотреть перси української дівчини. Полюбоваться, действительно, есть на что! Как соблазнительно колыхалась ее грудь, когда певица шла, как призывно норовила выскочить наружу, как кокетливо сверкала…
На "Жаре" артистка представила три композиции — "Красная помада", "Дай мне" и Lomalo. Но эффектного появления на дорожке выступление на сцене все равно не затмило. Настю признали самой сексуальной на этом празднике. И только мусульманки, привыкшие скрывать наготу, стыдливо опускали глаза при виде украинской артистки, "забывшей" надеть белье…
Напомним, международный музыкальный фестиваль "Жара" проходит в Баку с 26 по 29 июля. Местом его проведения по традиции стал лучший курорт Каспийского моря Sea Breeze Resort. В первый день в фестивале приняли участие 75 артистов из США, Италии, России, Германии, Молдовы, Украины и, конечно, Азербайджана. Лучшие песни исполнили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, "А-Студио", Ани Лорак, Анна Седокова, Alekseev, Слава, Согдиана, Тимати, Алессандро Сафино и многие другие.
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