«Дом-2» защитят топлес-акцией

Солнцев призвал Водонаеву, Боню и Бузову к топлес-акции против закрытия «Дома-2»

Сообщение и закрытии «Дома-2» вызвало противоречивые эмоции. Общество разделилось на два лагеря. В первом вздохнули с облегчением, что шоу с «опасными интеллектуалами» и фриками, наконец-то перестанет мозолить глаза, так как, по их мнению, уже давно было «ударить по нему напалмом».

Однако фанатов телестройки закрытие проекта не только расстроило, но и не на шутку встревожило. Многие из них всерьез обеспокоились судьбой Ксении Бородиной , которая останется без работы, если «Дом-2» завершит свое существование.

Свое отрицательное отношение к закрытию проекта высказал и экс-участник телестройки Рустам Солнцев . Он отметил, что выступает категорически против данного решения. Он обратился к трем секс-символам «Дома-2» — Алене Водонаевой, Виктории Боне и Ольге Бузвой встать грудью на защиту программы в буквальном смысле этого слова, устроив топлес-акцию протеста, пишет сайт Dni.ru.