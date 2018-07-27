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Садальский раскритиковал популярные телепередачи
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Садальский раскритиковал популярные телепередачи 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: ТАСС
Скандально известный актер Станислав Садальский раскритиковал телепередачи главных каналов страны.
Известно, что Малахов со скандалом ушел с "Первого канала" на "Россию-1", где в настоящее время ведет ток-шоу по формату, напоминающее "Пусть говорят". В это же время на "Первом" запустили новую программу "Видели видео", которую сам Садальский оценил отрицательно. Актер уверен, что рейтинги программы буду низкими именно из-за того, что большая часть телезрителей предпочтет смотреть Малахова.
"Малахов мастодонт — эту песню не задушишь не убьешь!" — отметил Станислав и подчеркнул, что Андрей является профессионалов своего дела, но ему приходится работать с достаточно "желтым" форматом.
По мнению актера, Малахову часто подбирают недостойных гостей, но они делают рейтинги, а значит, приносят каналу больше просмотров и прибыли от рекламы.
Садальский уверен, что Борисов, который заменил Малахова в программе "Пусть говорят", стал марионеткой в руках начальства, и не сможет "победить" своего предшественника никогда.
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