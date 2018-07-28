Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона

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Фонд Бледанс раскритиковал Оксимирона и Басту за песню про даунов 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
В группе благотворительного фонда «Синдром любви», который организовала актриса Эвелина Бледанс, появилось обращение к рэперам Оксимирону, Басте, Loqiemean, записавшим песню «Быть дауном». Музыкантов призывали прекратить издеваться над больными детьми и их семьями.
«Мы обращаемся к руководителям агентства Booking Machine, продюсерского центра Газголдер и «избранным артистам» Оксимирону, Басте, Loqiemean. Выпустив сегодня новый клип «Быть Дауном» в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Оставьте людей с синдромом Дауна в покое! Не надо использовать их для придания своим продакшенам смысла, глубины или оригинальности. Не надо за их счет повышать собственную популярность», — сообщается в официальной группе фонда «ВКонтакте».
В соцсетях музыканты никак не прокомментировали обращение, отказавшись от официальных комментариев журналистам, а Эвелина Бледанс призвала не обращать внимание на создателей клипа:
«Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают…», — сказала актриса изданию Super.
Напомним, рэпер Loqiemean, работающий с лейблом Booking Machine (принадлежит Oxxxymiron), выпустил клип «Быть дауном». В клипе, посвященном 20-летию фильма «Большой Лебовски», снялся рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать видеоролик из-за нецензурной лексики.
Ранее слова Ароновой о детях с синдромом Дауна были признаны оскорблением.
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