Терешкова навестила Кобзона в больнице

Жена Кобзона рассказала, что его в больнице навестила Терешкова

Жена народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о том, что его в больнице навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова , а также поблагодарила всех, кто беспокоится за артиста, и попросила их продолжать желать ему добра и здоровья.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости , что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось прошедшей ночью. Сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла RT информацию о его впадении в кому.

"Валентина Владимировна (Терешкова — ред.) — да, она приходила в больницу в минувшую пятницу — столько перечисляла фамилий, кто волнуется, передает приветы, что у меня даже в голове не уложилось… Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова", — рассказала Нелли Кобзон радио "КП".

Она также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья Кобзона не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — "это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".

Кроме того, Нелли Кобзон, отвечая на вопрос о различных слухах, касающихся состояния артиста, заявила, что не знает, "откуда люди это берут". "Поэтому не буду это комментировать", — добавила она.