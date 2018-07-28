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Терешкова навестила Кобзона в больнице
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Жена Кобзона рассказала, что его в больнице навестила Терешкова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жена народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о том, что его в больнице навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также поблагодарила всех, кто беспокоится за артиста, и попросила их продолжать желать ему добра и здоровья.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось прошедшей ночью. Сестра Иосифа Кобзона Гелена опровергла RT информацию о его впадении в кому.
"Валентина Владимировна (Терешкова — ред.) — да, она приходила в больницу в минувшую пятницу — столько перечисляла фамилий, кто волнуется, передает приветы, что у меня даже в голове не уложилось… Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен… И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова", — рассказала Нелли Кобзон радио "КП".
Она также добавила, что никому никаких заявлений по поводу здоровья Кобзона не делает и никогда не делала, поскольку здоровье человека — "это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей".
Кроме того, Нелли Кобзон, отвечая на вопрос о различных слухах, касающихся состояния артиста, заявила, что не знает, "откуда люди это берут". "Поэтому не буду это комментировать", — добавила она.
"Я очень благодарна всем людям — столько тепла, столько приветов… Я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья", — сказала она радио "КП".
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