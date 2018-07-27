ТНТ прокомментировал снос площадки «Дома‐2»

Телеканал ТНТ надеется, что владелец земельного участка, где сейчас находится съемочная площадка популярного реалити-шоу "Дом-2", будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТНТ.
Участок в новой Москве, где проходят съемки "Дома-2", попал в планы столичных властей, предполагающие строительство автодороги из Саларьева в Марьино. Собственника участка "ЕТК-Инвест" уведомили о его изъятии. Как сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий, собственник земли, на которой находится съемочная площадка шоу, в течении двух месяцев получит новый участок взамен изымаемого.
"У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта", — сказал собеседник агентства.
Российское реалити-шоу "Дом-2" выходит на ТНТ с мая 2004 года.