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Звезда СТС спасает тяжелобольную дочь
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Звезда шоу СТС спасает тяжелобольную новорожденную дочь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @romanova_vesta
Финалистка проекта "Взвешенные люди" Веста Романова в середине июня стала мамой. Однако она чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.
Малышка, которую назвали Кристиной, появилась на свет на пару недель раньше положенного срока. На днях Веста сообщила печальную новость о серьезной болезни дочери на своей страничке в Instagram.
"Уже неделю я живу в транспорте и в детской больнице… Неделю я проводила по четыре часа в дороге, ради часа с дочкой. Теперь я провожу те же четыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. "Спасибо" участковому педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала", — рассказала Романова подписчикам.
Диагноз заболевания звезда шоу СТС озвучивать не стала.
Также участница телепроекта вспомнила, что дочь привезли в больницу с гипотрофией первой степени. Кристине предстоит пройти лечение. И первые успехи уже есть. По словам Весты, за 12 дней она прибавила в весе 650 граммов.
Напомним, девушка стала участницей шоу "Взвешенные люди" в 2015 году. До шоу она весила 130 килограммов при росте 170 см. После проекта Романова скинула 50 килограммов.
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