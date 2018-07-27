Облегающий наряд Орбакайте произвел в Сети настоящий фурор

Блестящее платье Кристины , которое она надела на фестиваль «Жара» в Баку , вызвало бурное обсуждение поклонников в комментариях.

Свежая публикация в Instagram Кристины Орбакайте восхитила подписчиков ее аккаунта. Певица поделилась видео-роликом, демонстрирующем платье, в котором она блистала на фестивале «Жара» в столице Азербайджана Баку.

Она, как и многие другие звезды отечественной эстрады, прибыла в южный город для участия в важном мероприятии. Кристина опубликовала свой танец в концертном наряде, прежде чем вышла на сцену, следуя веяниям последнего времени. Саундтреком для мини-клипа знаменитость выбрала собственную недавно написанную песню «Пьяная вишня». На видео Орбакайте предстала в белом блестящем платье в пол, оформленном стразами и перьями. Прическа и переливающиеся серьги дополняют образ. Поклонники отметили, что, несмотря на 47-летний возраст, их любимица сохраняет привлекательность и эффектность.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Июл 2018 в 11:50 PDT

«Я редко пишу комментарии, но Вы невероятно красивая, светящаяся, женственная (и это — большой труд!), хочу пожелать Вам счастья!», «Красавица!», «Была на Вашем спектакле „Двое на качелях“. Потрясли! Когда Вы рыдали на кровати во втором акте у меня и всего зала (по крайней мере, всех вокруг сидящих) перехватило дыхание и подступили слезы! Огромное удовольствие и восторг! Спасибо Вам», «Восхищаюсь вашим умом, красотой, талантом, дипломатией. Вы замечательная дочь, мудрая мама и отличная жена», «Вечно молодая и красивая девушка! Всё-таки у Аллы Борисовны всё получается на высоте», — писатели комментаторы.