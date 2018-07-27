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Бывшая невеста закатила истерику Баскову
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Бывшая невеста закатила истерику Баскову 

Рамблер 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певица, бывшая невеста Николая Баскова Софи Кальчева после «небольших возлияний» повздорила с певцом на фестивале «Жара». Об этом сообщают «Дни.ру». h  По данным издания, Кальчева заявила, что плохо себя чувствует, и попросила Баскова «взять ее на ручки».
«Ну пожалуйста! Я не могу идти — мне жарко, мне дурно, меня тошнит. Коля, ну будь человеком!» — цитируют ее «Дни.ру».
Басков в ответ посоветовал ей снять каблуки и «топать самой».
Однако Кальчева «не унималась» и заявила, что у Баскова «нет совести». Она пригрозила, что «упадет и будет лежать», чтобы ему стало стыдно.
Кальчева и Басков были вместе в течение трех лет и собирались пожениться. Певица рассказывала журналистам, что Басков постоянно был на гастролях и не мог проводить с ней много времени. Она подчеркнула, что они остались «хорошими друзьями»: Басков подарил ей песню и помог с репертуаром.
В июле прошлого года стало известно о планах Баскова жениться на телеведущей, мисс Россия-2003 Виктории Лопыревой.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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