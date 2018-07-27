Ещё
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бородиной грозит катастрофа из-за сноса «Дома-2» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи пришли к выводу, что возможное закрытие «Дома-2» «станет катастрофой» для одной из ведущих шоу Ксении Бородиной. Об этом сообщают «Дни.ру».
Ранее СМИ сообщили о планах московской мэрии снести съемочную площадку «Дома-2» для прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино.
В комментариях к постам Бородиной в Instagram пользователи начали писать, что она не сможет найти новую работу.
«Где тогда работать Бородина будет, ей же надо кормить своего безработного мужа», — отметила одна из подписчиц.
Другая добавила, что ведущая останется без работы с «недостроенным домом».
«Ойййй а что с Ксюшей Бородиной будет? Куда ей идти работать?» — писали в комментариях.
Пользователи сошлись во мнении, что в случае закрытия проекта Бородину они «больше не увидят».
По данным «Медузы», дорога, которую планируют построить власти, пройдет по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка. Пиар-директор ТНТ Ренат Шаяхметов заявил изданию, что если прокладывать дорогу будут рядом с «Домом-2», съемки «будет вести невозможно».
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий488
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя66
Кобзон находится в реанимации19
В России взлетят цены на ЖКХ685
В Крыму нашли ядерное оружие111
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение