Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной

Бородиной грозит катастрофа из-за сноса «Дома-2»

Интернет-пользователи пришли к выводу, что возможное закрытие «Дома-2» «станет катастрофой» для одной из ведущих шоу Ксении Бородиной. Об этом сообщают «Дни.ру».

Ранее СМИ сообщили о планах московской мэрии снести съемочную площадку «Дома-2» для прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино.

В комментариях к постам Бородиной в Instagram пользователи начали писать, что она не сможет найти новую работу.

«Где тогда работать Бородина будет, ей же надо кормить своего безработного мужа», — отметила одна из подписчиц.

Другая добавила, что ведущая останется без работы с «недостроенным домом».

«Ойййй а что с Ксюшей Бородиной будет? Куда ей идти работать?» — писали в комментариях.

Пользователи сошлись во мнении, что в случае закрытия проекта Бородину они «больше не увидят».

По данным «Медузы», дорога, которую планируют построить власти, пройдет по территории съемочной площадки, а «лобное место» заменит трамвайная остановка. Пиар-директор ТНТ Ренат Шаяхметов заявил изданию, что если прокладывать дорогу будут рядом с «Домом-2», съемки «будет вести невозможно».