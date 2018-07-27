Садальский защитил Людмилу Максакову от дочери

Стас Садальский защитил Людмилу Максакову от нападок дочери

Несколько дней назад Мария Максакова отмечала день рождения. Ей исполнился 41 год. Артистка отмечала день рождения в Киеве в кругу друзей.

Позже она рассказала поклонникам, что ее в этот день поздравили все, кроме родной мамы. Людмила Максакова проигнорировала такой праздник и даже не удосужилась поздравить собственную дочь. Мария хоть и постаралась скрыть обиду на маму, но ситуация ее явно задела.

Поклонники поддержали Максакову и призвали ее простить маму, ведь родственницы уже несколько лет никак не могут наладить отношения. Неожиданно в семейный конфликт вмешался Стас Садальский . Артист — давний друг Людмилы Максаковой и уже не раз высказывался о ее непростых отношениях с дочерью.

Садальский считает, что в конфликте виновата исключительно Мария.

«Марфа, вы садистка! Неплохо бы самой позвонить маме, а вы продолжаете ее мучить. Ждете, когда она за отцом пойдет? Посмотрите внимательно, если еще не стерли сообщение. Людмила писала — прислала разбитое сердце», — написал в своем блоге Стас.

Мнение поклонников на этот счет разделилось, так как одни поддержали Стаса, а другие возмущены тем, что Людмила не поздравила родную дочь с днем рождения и считают такой поступок как минимум некрасивым.