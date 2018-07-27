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От сына умершей Барановской отказался отец
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От сына умершей Барановской отказался отец 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Сына умершей от рака актрисы Стеллы Барановской отказался признать его отец. Об этом рассказала на своей странице в Instagram подруга Барановской, телеведущая Анфиса Чехова.
По словам Чеховой, сын Барановской сейчас живет с бабушкой по материнской линии. Бабушка является его опекуном. По мнению ведущей, женщина хорошо заботится о мальчике, он посещает различные кружки.
«Вся истерия вокруг усыновления закончена, отец Дани и его семья, так и не вышли на связь и мальчика не признали», — подчеркнула она.
Чехова добавила, что семью мужчины ждет «новый круг кармических долгов и отработок».
По словам телеведущей, Барановская «больше всего в жизни нуждалась в любви, но чаще всего сталкивалась с предательством».
Стелла Барановская скончался в сентябре 2017 года после борьбы с острым лимфобластным лейкозом. Ей было 30 лет. СМИ писали, что перед смертью она хотела обратиться в суд с иском об установлении отца ее ребенка.
По словам журналистки Екатерины Гордон, Барановская называла отцом ребенка Максима Котина. Гордон пыталась связаться с мужчиной и его матерью, но они заблокировали ее в соцсетях.
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