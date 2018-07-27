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Пореченков рассказал о переменах в МХТ
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«Это мне очень нравится»: Пореченков оценил перемены после смерти Табакова 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
После смерти Олега Табакова художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач. Заслуженный артист России Михаил Пореченков высказался переменах, которые настали в храме искусств.
По словам Пореченкова, в данный момент активно пересматривается подход к творческому воплощению спектаклей.
"Мне кажется, что сейчас МХТ будет более классическим, более внутренне выстроенным и основанным на русской актерской школе, серьезной школе переживания. Это мне очень нравится", — заявил актер.
Кинодеятель отметил, что "самая главная сила кроется внутри артиста, а также в эмоции, которую он может из себя добыть". Иными словами, по мнению Пореченкова, для проявления таланта мастеру не нужны современные средства, пишет газета "Известия".
"Расстелите коврик, артист должен выйти и разорвать зал силой своего таланта, умений, своим даром, внутренней силой", — рассуждает он.
Михаил признал, что в перспективе театр будет основываться на русской литературе, поэтому у МХТ начнется новая эра. Женовач предпочитает, чтобы артисты ставили в приоритет работу на сцене. Из-за взглядов нового худрука актерам приходится подстраивать расписание съемок под репетиции и выступления в театре.
Пореченков добавил, что возлагает огромные надежды на Женовача. Он с нетерпением ждет для себя новых ролей в спектаклях, в которых ему достанутся роли.
"У нас уже был разговор с Сергеем Васильевичем, мы работаем в одной команде. Смею надеяться, что в следующей его работе я тоже буду принимать участие. Что это будет — пока тайна", — резюмировал артист.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение — он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. Позже, 12 марта 2018 года он скончался от сердечного приступа.
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