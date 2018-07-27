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«Жара» в Баку
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Захарова насладилась «Жарой» 

Рамблер 3 часа назад
26 июля в Баку состоялось грандиозное открытие музыкального фестиваля «Жара». Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, представитель МИД РФ Мария Захарова и другие знаменитости на «Жаре».
1/19  На берегу Каспийского моря открылся 3-й Международный музыкальный фестиваль "Жара"
Фото:
2/19  По звездной дорожке фестиваля прошлись Ани Лорак (на фото), Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Глюкоза, Эмин Агаларов, Слава, Стивен Сигал, Лейла Алиева и даже представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото:
3/19  Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами проекта "Жара" являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. На фото: Лепс и группа Cosmos girls, одной из солисток которой является дочь Григория Лепса Ева (справа на фото)
Фото:
4/19  Один из организаторов фестиваля Сергей Кожевников с семьей
Фото:
5/19  Один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов
Фото:
6/19  Представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, она приехала в Баку для проведения обсуждений с официальными представителями МИД Азербайджана. Она сообщила, что эти обсуждения пройдут завтра. "А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", - рассказала она
Фото:
7/19  Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал. На концерте он спел вместе с Эмином Агаларовым
Фото:
8/19  Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева  с детьми
Фото:
9/19  Певица Анна Седокова. Ее красное платье гости назвали самым сексуальным
Фото:
10/19  Телеведущая Юлия Барановская 
Фото:
11/19  Гостья фестиваля
Фото:
12/19  Певица Слава
Фото:
13/19  Певец Сергей Лазарев
Фото:
14/19  Дизайнер Белла Потемкина
Фото:
15/19  Певец Николай Басков
Фото:
16/19  Телеведущая Яна Чурикова
Фото:
17/19  Певица Настя Каменских, которая поразила всех присутствующих своим необычным нарядом
Фото:
18/19  Телеведущая Елена Летучая с мужем
Фото:
19/19  Певица Глюк’oZa
Фото:
26 июля в Баку состоялось грандиозное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». На побережье Каспийского моря в Азербайджан слетелось множество знаменитостей.
По звездной дорожке фестиваля прошлись Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Глюкоза, Эмин Агаларов, Слава, Стивен Сигал, Лейла Алиева и даже представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
В течение 4 дней на мероприятии выступят Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Егор Крид, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Зара, Валерия, Леонид Агутин и еще более 70 звезд эстрады.
В этом году на территории фестиваля пройдут съемки полнометражной комедии «Жара в Баку». В них примут участие практически все звездные гости «Жары». Дата премьеры назначена на весну 2019 года.
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