Захарова насладилась «Жарой» 

Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами проекта "Жара" являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. На фото: Лепс и группа Cosmos girls, одной из солисток которой является дочь Григория Лепса Ева (справа на фото)

3/19 Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами проекта "Жара" являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. На фото: Лепс и группа Cosmos girls, одной из солисток которой является дочь Григория Лепса Ева (справа на фото)

6/19 Представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, она приехала в Баку для проведения обсуждений с официальными представителями МИД Азербайджана. Она сообщила, что эти обсуждения пройдут завтра. "А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", - рассказала она