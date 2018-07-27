Захарова насладилась «Жарой» 

26 июля в Баку состоялось грандиозное открытие музыкального фестиваля «Жара». Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, представитель МИД РФ Мария Захарова и другие знаменитости на «Жаре».
1/19 На берегу Каспийского моря открылся 3-й Международный музыкальный фестиваль "Жара"
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
2/19 По звездной дорожке фестиваля прошлись Ани Лорак (на фото), Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Глюкоза, Эмин Агаларов, Слава, Стивен Сигал, Лейла Алиева и даже представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
3/19 Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами проекта "Жара" являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. На фото: Лепс и группа Cosmos girls, одной из солисток которой является дочь Григория Лепса Ева (справа на фото)
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
4/19 Один из организаторов фестиваля Сергей Кожевников с семьей
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
5/19 Один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
6/19 Представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, она приехала в Баку для проведения обсуждений с официальными представителями МИД Азербайджана. Она сообщила, что эти обсуждения пройдут завтра. "А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", - рассказала она
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
7/19 Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал. На концерте он спел вместе с Эмином Агаларовым
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
8/19 Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева с детьми
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
9/19 Певица Анна Седокова. Ее красное платье гости назвали самым сексуальным
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
10/19 Телеведущая Юлия Барановская
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
11/19 Гостья фестиваля
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
12/19 Певица Слава
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
13/19 Певец Сергей Лазарев
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
14/19 Дизайнер Белла Потемкина
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
15/19 Певец Николай Басков
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
16/19 Телеведущая Яна Чурикова
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
17/19 Певица Настя Каменских, которая поразила всех присутствующих своим необычным нарядом
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
18/19 Телеведущая Елена Летучая с мужем
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
19/19 Певица Глюк’oZa
Фото:
Рамблер / Анжела Бабенко
26 июля в Баку состоялось грандиозное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». На побережье Каспийского моря в Азербайджан слетелось множество знаменитостей.
Фестиваль «Жара» проходит уже в третий раз. Организаторами являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.