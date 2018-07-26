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Кончаловский отказался от детей
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Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В откровенном интервью глянцевому журналу Юлия Высоцкая бросила шуточную фразу про четвертый месяц беременности. Поклонники телеведущей тут же начали обсуждать что это было: неужели намек на интересное положение?
"Шутка Высоцкой про беременность — словно оговорочка по Фрейду. У нее на самом деле есть чувство недостаточной материнской реализации. Юлия очень любит детей и хочет еще, но есть ряд обстоятельств, ограничивающих ее в этом, — пояснила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. — Дело в том, что Кончаловский — мужчина достаточно авторитарный и, конечно, он занимает главенствующую позицию в семье. По большом счету, все в их семье происходит так, как хочет или считает нужным он, все развивается по сценарию отца семейства. Насколько я вижу, рождение других детей сейчас просто не входит в его планы. Он полностью посвятил себя творчеству и личной самореализации, и внимание Юлии он так же хотел бы сместить именно на саморазвитие, а дети могут стать помехой".
В связи с этим, в ближайшее время Юлии придется только мечтать о деторождении, считает гадалка. "Период больших страстей в их семье давно прошел, особенно со стороны Юлии к мужу. Сейчас в паре царит достаточно размеренная обстановка, творческая, а отношения по-настоящему родственные. Связь крепкая, но ярких эмоций между ними давно нет. Возможно, именно этой яркости жизни Юлии сейчас и не хватает, поэтому она мечтает вновь стать мамой", — увидела в картах Таро Абравитова.
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