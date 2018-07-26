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Кобзона все-таки госпитализировали
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Неожиданные данные о госпитализации Кобзона 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Иосиф Кобзон действительно госпитализирован. Информацию о болезни народного артиста подтвердили в Госдуме.
Проблемы со здоровьем у народного артиста СССР начались в 2001 году. В 2004-м у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание и сделали первую операцию, в 2009-м — вторую.
26 июля появились сообщения о том, что мэтр отечественной сцены попал в больницу, состояние Иосифа Давыдовича вызывает серьезные опасения. Супруга артиста Нелли Кобзон подтвердила, что певец госпитализирован — однако опровергла сообщения о его крайне тяжелом состоянии.
Коллеги народного артиста и депутата в Госдуме также подтвердили, что певец в больнице. "Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания", — приводит слова источника в нижней палате парламента "Интерфакс".
Напомним, ранее супруга рассказала журналистам, что Кобзон неважно себя чувствовал, но после этого он встал и ходил. А в больницу отправился на плановое лечение, которое проходит раз в три месяца.
Иосиф Давыдович недавно уже лежал в больнице. 18 июня любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование. По некоторым данным, певец находился в известном онкоцентре. Позднее он подтвердил, что проходит лечение в клинике, специализирующей на борьбе со злокачественными опухолями — но отметил, что чувствует себя хорошо.
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