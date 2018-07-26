Мишулина рассказала о подмешанном в ее кровь мужском ДНК

Карина Мишулина призналась, что доказать свою правоту ей будет непросто.

«К сожалению, там есть сила, которая пока пытается победить незаконными методами. Но я уверена, что мы в шаге от победы», — сказала актриса в интервью изданию Cetre’.

Она призналась, что на волне публичного обсуждения конфликта столкнулась с травлей: поступали угрозы в адрес ее детей и даже работодателей.

При этом Мишулина уверена, что Тимур Еремеев — всего лишь пешка в чьей-то игре. Чтобы стать похожим на Спартака Мишулина, ему пришлось сделать пластическую операцию.

Актриса заявила, что у нее на руках 13-страничный документ, доказывающий подлог в ДНК-исследовании, которое проводил Еремеев.

«В мою кровь подмешали чужое мужское ДНК, и я стала его сестрой. У нас есть документ от генетика Ефремова», — сказала Карина.