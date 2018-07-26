Дело Цымбалюк-Романовской направили в суд

В суд направлено дело экс-супруги Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской

Виталина ранее была директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Она обвиняется по статье УК «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».

Ранее суд в Москве наложил обеспечительный арест на квартиру и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская отвергает предъявленные ей обвинения. По словам ее адвоката, пока не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы , так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.

Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской в конце ноября прошлого года.