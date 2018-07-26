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Дело Цымбалюк-Романовской направили в суд
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В суд направлено дело экс-супруги Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В отношении бывшей супруги режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской прокуратура вынесла обвинительное заключение. Дело направлено в суд, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Виталина ранее была директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Она обвиняется по статье УК «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».
Ранее суд в Москве наложил обеспечительный арест на квартиру и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская отвергает предъявленные ей обвинения. По словам ее адвоката, пока не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.
Армен Джигарханян развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской в конце ноября прошлого года.
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