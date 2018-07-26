«Опасаюсь за дочь»: Лепс сделал заявление о судьбе наследницы

16-летняя дочь Григрия Лепса Ева сегодня участвует сегодня во всех главных мероприятиях лета — только что в составе Cosmos Girls пела на "Лайма. Рандеву. Юрмала ". А теперь приехала в Баку , где проходит главный фестиваль года — "Жара".

55-летний певец и продюсер Григорий Лепс помог дочери Еве осуществить мечту и создать поп-группу. В состав Cosmos Girls входят 16-летняя Ева Лепс, 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан. Но насколько легко было отпускать ребенка в логово шоу-бизнеса? С этим вопросом к Лепсу перед его выступлением на фестивале "Жара" обратился корреспондент Dni.ru

"Девочки только делают первые шаги на сцене, их трое, они способные. — улыбается Лепс. — Но я с опаской принял решение дочери выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, я по себе знаю. Но пусть пробуют, а я помогу, чем смогу".

В июне у группы вышел клип на дебютную композицию "Музыка".

"Ну ничего, я в 16 лет тоже пел только одну песню — "Натали" называлась", — пошутил Лепс.

Интересно, что Ева Лепс после окончания школы планировала поступать на факультет международной журналистики МГИМО и о сцене не думала.