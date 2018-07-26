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Лепс сделал заявление о судьбе наследницы
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«Опасаюсь за дочь»: Лепс сделал заявление о судьбе наследницы 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
16-летняя дочь Григрия Лепса Ева сегодня участвует сегодня во всех главных мероприятиях лета — только что в составе Cosmos Girls пела на "Лайма. Рандеву. Юрмала". А теперь приехала в Баку, где проходит главный фестиваль года — "Жара".
55-летний певец и продюсер Григорий Лепс помог дочери Еве осуществить мечту и создать поп-группу. В состав Cosmos Girls входят 16-летняя Ева Лепс, 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан. Но насколько легко было отпускать ребенка в логово шоу-бизнеса? С этим вопросом к Лепсу перед его выступлением на фестивале "Жара" обратился корреспондент Dni.ru.
"Девочки только делают первые шаги на сцене, их трое, они способные. — улыбается Лепс. — Но я с опаской принял решение дочери выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, я по себе знаю. Но пусть пробуют, а я помогу, чем смогу".
В июне у группы вышел клип на дебютную композицию "Музыка".
"Ну ничего, я в 16 лет тоже пел только одну песню — "Натали" называлась", — пошутил Лепс.
Интересно, что Ева Лепс после окончания школы планировала поступать на факультет международной журналистики МГИМО и о сцене не думала.
"Никогда не говори "никогда" Я всегда была творческим человеком, любила пробовать что-то новое. Брала уроки фортепиано, играла в детском театре. А сегодня получаю невероятное удовольствие от занятий вокалом и хочу развиваться дальше. Не думаю, что папа этого от меня ожидал. Но и сильно против не был", — заявила в одном из первых интервью юная артистка.
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