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Дети Киркорова оказались в пылающей Греции
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Дети Киркорова оказались в пылающей Греции 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория отдыхают в Греции, где бушуют лесные пожары.
Сам певец сейчас находится в Баку на фестивале «Жара». Как рассказал Киркоров изданию «Дни.ру», он очень волнуется за детей, поэтому полетит в Грецию, не дожидаясь окончания фестиваля.
«Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции. К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все я равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль», — сказал певец.
Киркоров сообщил, что собирается забрать детей из Греции и отвезти их на свою историческую родину в Болгарию, где вместе с ними пробудет несколько дней.
Киркоров также отчитался об успехе нового сингла «Ибица», записанного в дуэте с Николаем Басковым. Он рассказал, что в первые же дни песня оказалась на первом месте в iTunes.
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