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Honda Fit поступила в продажу в тюнинговом варианте
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Honda Fit поступила в продажу в тюнинговом варианте 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Внешние и внутренние изменения произошли благодаря пакету Modulo Style.
Упомянутый пакет добавил в автомобиль видоизмененный бампер, противотуманные фары со светодиодным освещением, а также колесные диски в 15 дюймов. Это что касается внешних модификаций.
Внутри также появились значительные обновления. Можно выделить черную обивку салона и сидения такого же цвета. Плюс добавились кожаная оплетка обновленного руля, а также металлические вставки на педалях.
Машина предлагается в двух вариантах двигателя на 1,3 и полтора литра. Работу одного из выбранных моторов будут обеспечивать «механика» или вариатор.
На японском рынке для поклонников тюнинга автомобиль будет предлагаться за миллион и 800 тысяч в национальной валюте. В переводе на знакомые российские рубли сумма стартует от 1 100 000 рублей.
Есть еще возможность получить гибридное исполнение. В рублевом эквиваленте придется заплатить на 200 тысяч дороже.
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