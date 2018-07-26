Honda Fit поступила в продажу в тюнинговом варианте

Внешние и внутренние изменения произошли благодаря пакету Modulo Style.

Упомянутый пакет добавил в автомобиль видоизмененный бампер, противотуманные фары со светодиодным освещением, а также колесные диски в 15 дюймов. Это что касается внешних модификаций.

Внутри также появились значительные обновления. Можно выделить черную обивку салона и сидения такого же цвета. Плюс добавились кожаная оплетка обновленного руля, а также металлические вставки на педалях.

Машина предлагается в двух вариантах двигателя на 1,3 и полтора литра. Работу одного из выбранных моторов будут обеспечивать «механика» или вариатор.

На японском рынке для поклонников тюнинга автомобиль будет предлагаться за миллион и 800 тысяч в национальной валюте. В переводе на знакомые российские рубли сумма стартует от 1 100 000 рублей.

Есть еще возможность получить гибридное исполнение. В рублевом эквиваленте придется заплатить на 200 тысяч дороже.