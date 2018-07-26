53-летнюю Алену Апину погнали в шею с радио

Алена Апина сообщила фанатам, что скоро презентует свое новое творение. Однако певица разочарованно сообщила, что ее песни не нужны ни телевидению, ни радио.

В последнее время Алена Апина известна не новыми музыкальными композициями, а провокационными фотосессиями. Однако, как выяснилось, 53-летняя артистка выдает песни со скоростью заводского станка, вот только они не доходят до потенциального слушателя. Оказывается, новый материал Алена Апиной просто не ставят в ротации.

Об этом сообщила сама певица на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Причем сделала это крайне эмоционально.

"Готово! Скоро! Чего я так радуюсь?! Все равно увидят только свои. Близкие, поклонники и подписчики (и то не все!) Что там смотреть! Ни голой ж***, ни пограничной эротики. Подумаешь песня хорошая и видео красивое! Сейчас такого добра как грязи! Да и где показывать? Музыкальное TV заточено на другое! На другого зрителя и слушателя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявила Апина.

Артистка сообщила, что их с Татьяной Ивановой песню "Последняя поэма" не взяла ни одна радиостанция и ни один музыкальный канал. Более того, по словам Апиной, ее прямым текстом отправили на радио, специализирующуюся на ретро. "На Русском Радио девушка от которой это зависит, в очередной раз послала и даже дала мне совет: "Ваше место только на РетроФМ!" — с гневом рассказала Алена.

Далее артистка язвительно обратилась к этой девушке:

"Спасибо добрая женщина! Как я 30 лет прожила и спела столько песен (под которые ты еще в памперсе дрыгала ножкой)— не знаю!"

Затем Алена адресовала свое послание преданным фанатам.

"Понесло меня чего-то! Накипело! Так вот! Любимые мои читатели. Избранные! Песню ДАВАЙ ТАК не взяли в ротацию радиостанции и думаю судьба клипа будет такой же! Смотрите на ютюбе. На моем канале… больше не знаю что делать. Извините", — завершила свой пост артистка.

Отметим, что поклонники поддержали певицу и заявили, что с нетерпением ждут новое творение.