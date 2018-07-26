В свадьбе принца Гарри увидели заслугу Кейт Миддлтон

Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты — принца Гарри . Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделать предложение возлюбленной.

С того момента как Миддлтон вошла в королевскую семью, у нее сложились очень теплые взаимоотношения с Гарри. Герцогиня стала наставницей принца в части его взаимоотношений с женщинами.

Супруга принца Уильяма несколько раз организовывала для родственника свидания вслепую. И поддерживала, когда очередные отношения внука королевы заканчивались крахом.

Поэтому, когда принц почувствовал, что нашел настоящую любовь он пошел за советом к Миддлтон. Герцогиня мгновенно одобрила кандидатуру Меган Маркл.

"Гарри и Кейт были очень близки, она была ему наставником, и он хотел ее одобрения. Кейт отличается от Меган во многих отношениях, но Миддлтон многое сделала для того, чтобы американская актриса стала женой королевского отпрыска", — сообщает журнал Grazia UK.

Конечно, в этом вопросе герцогиня Кембриджская не упустила и своей выгоды.

"Друзья Миддлтон говорят, что она в восторге от того, что на нее теперь оказывается меньше давления — все внимание сконцентрированно на Маркл. Миддлтон хочет посвятить себя семье и как можно реже появляться на страницах таблоидов", — цитирует издание анонимного инсайдера.

Отмечается, что крепкая дружба между девушками пока не сложилась. Однако Кейт не оставляет попыток сблизиться с новой родственницей.