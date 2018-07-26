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В свадьбе принца Гарри увидели заслугу Кейт Миддлтон
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Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон помогла американке Меган Маркл заполучить одного из самых завидных женихов планеты — принца Гарри. Сообщается, что внук королевы советовался с Кейт прежде, чем сделать предложение возлюбленной.
С того момента как Миддлтон вошла в королевскую семью, у нее сложились очень теплые взаимоотношения с Гарри. Герцогиня стала наставницей принца в части его взаимоотношений с женщинами.
Супруга принца Уильяма несколько раз организовывала для родственника свидания вслепую. И поддерживала, когда очередные отношения внука королевы заканчивались крахом.
Поэтому, когда принц почувствовал, что нашел настоящую любовь он пошел за советом к Миддлтон. Герцогиня мгновенно одобрила кандидатуру Меган Маркл.
"Гарри и Кейт были очень близки, она была ему наставником, и он хотел ее одобрения. Кейт отличается от Меган во многих отношениях, но Миддлтон многое сделала для того, чтобы американская актриса стала женой королевского отпрыска", — сообщает журнал Grazia UK.
Конечно, в этом вопросе герцогиня Кембриджская не упустила и своей выгоды.
"Друзья Миддлтон говорят, что она в восторге от того, что на нее теперь оказывается меньше давления — все внимание сконцентрированно на Маркл. Миддлтон хочет посвятить себя семье и как можно реже появляться на страницах таблоидов", — цитирует издание анонимного инсайдера.
Отмечается, что крепкая дружба между девушками пока не сложилась. Однако Кейт не оставляет попыток сблизиться с новой родственницей.
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