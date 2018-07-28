Басков намекнул на расставание с Лопыревой

Он отметил, что Виктория — неповторимая, красивая и роскошная девушка, которая поражает не только своей привлекательностью, но и образованностью. Несмотря на то, что звезда избалована вниманием поклонников, она остается простым человеком с чистой душой и добрым сердцем.

Он пожелал ей того, что она сама хочет — в профессии, жизни и любви. Басков заметил, что он счастлив идти по жизни с Викторией, не важно, в каком статусе. Для артиста главное — чтобы Виктория была рядом. Басков благодарен судьбе за встречу, а Лопыревой — за любовь, заботу и слезы. Певец также написал, что эмоции, которые он пережил с Викторией, навсегда останутся в его сердце.

"Будь счастлива, весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!" — дописал в конце своего обращения Басков.

Фанаты заметили, что некоторые высказывания Баскова намекают на то, что пара распалась и они остались лишь друзьями.