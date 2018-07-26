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Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
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Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту 

Дни.ру 1 час назад
В столицу Азербайджана Баку на фестиваль "Жара" продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.
Прилетевших на фестиваль Валерию, Иосифа Пригожина, Яну Чурикову и других знаменитостей в холле ожидали танцоры в национальных костюмах. Они призывали всех присоединиться к веселью.
Музыка оказалась настолько задорной, что в пляс пошел даже 56-летний Лепс, тем самым подставив себя для бурного обсуждения в соцсетях. Позже к нему присоединилась телеведущая Яна Кошкина. А после того, как певец вернулся на место, танцевать в центр круга пригласили его дочь Ингу.
Не упустил возможности запечатлеть на видео зажигательный танец певца Иосиф Пригожин. Записью он поделился на своей страничке в Instagram. Похожим роликом поделилась и телеведущая Яна Чурикова. При этом она отметила, что снимает мировой эксклюзив. "Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже, чем поет!", — восхитилась ведущая.
Присоединились к Чуриковой и фолловеры. Они похвалили движениями певца, добавив, что "Григорий Викторович как всегда на высоте". "Лепс красиво танцует с душой", "Лепс классно танцует!".
Напомним, "Жара" пройдет в Баку с 26 по 29 июля. Создателями мероприятия являются певец и музыкант Эмин Агаларов, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России Григорий Лепс.
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