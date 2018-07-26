Лепс поразил горячим танцем в аэропорту

Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту

В столицу Азербайджана Баку на фестиваль "Жара" продолжают съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.

Музыка оказалась настолько задорной, что в пляс пошел даже 56-летний Лепс, тем самым подставив себя для бурного обсуждения в соцсетях. Позже к нему присоединилась телеведущая Яна Кошкина . А после того, как певец вернулся на место, танцевать в центр круга пригласили его дочь Ингу.

Не упустил возможности запечатлеть на видео зажигательный танец певца Иосиф Пригожин. Записью он поделился на своей страничке в Instagram. Похожим роликом поделилась и телеведущая Яна Чурикова. При этом она отметила, что снимает мировой эксклюзив. "Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже, чем поет!", — восхитилась ведущая.