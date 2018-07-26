Чурикова слила эксклюзив о Лепсе

Певец Григорий Лепс оказался хорошим танцором, сообщила на своей странице в соцсети Instagram телеведущая Яна Чурикова

Сегодня утром журналистка опубликовала видео, запечатлевшее то, как организаторы музыкального фестиваля «Жара» встречали его гостей в аэропорту столицы Азербайджана

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Июл 2018 в 6:34 PDT

«Внимание, мировой эксклюзив!» — написала присутствовавшая там Чурикова.

По словам телеведущей, она впервые увидела Лепса танцующим, и оказалось, что делает он это не хуже, чем поет.

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) 25 Июл 2018 в 7:24 PDT

На самих кадрах видно, как певец присоединяется к танцу молодых людей в национальных азербайджанских костюмах и делает это довольно профессионально.