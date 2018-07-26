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Памела Андерсон объяснила нелюбовь к групповому сексу
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Памела Андерсон объяснила нелюбовь к групповому сексу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Памела Андерсон призналась, что у нее был только плохой опыт группового секса. Об этом она рассказала в интервью изданию Dazed.
«У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но — каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной, а он наблюдал. Иногда это звучит соблазнительно», — заявила Андерсон в ответ на вопрос, что она думает о сексе втроем, оргиях и секс-клубах.
«Но я слишком романтична для этого. Мне не нравится секс без любви и обязательств», — подчеркнула артистка.
Андерсон также рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений:
«Я недавно встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем и любовником. Они вырастили детей вместе. Это всегда твой выбор. Они счастливы, но я бы ни за что не смогла так жить».
51-летняя Памела Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино». Ранее в июле актриса заявила, что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америке совсем не соответствует действительности.
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