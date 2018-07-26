В Сети сообщили об экстренной госпитализации Кобзона

Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован

В Сети появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона . Напомним, что в последнее время в СМИ то и дело возникали слухи о том, что состояние артиста ухудшается. Родные певца не хотят комментировать состояние здоровья Иосифа.

«Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», — такое сообщение появилось в социальных сетях и быстро облетело весь Интернет.

Поклонники серьезно переживают за здоровье артиста и пытаются выяснить, что происходит сейчас с Кобзоном.

Отметим, что супруга артиста и его представители не хотят обсуждать здоровье артиста и отказываются давать какие-либо комментарии. Некоторые пользователи считают, что родственники скрывают правду о состоянии 80-летнего Кобзона.

«Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», — сообщила представитель артиста для «СтарХита».

Напомним, что Иосиф Кобзон более 13 лет борется с онкологическим заболеванием.