В Сети сообщили об экстренной госпитализации Кобзона

В Сети появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона. Напомним, что в последнее время в СМИ то и дело возникали слухи о том, что состояние артиста ухудшается. Родные певца не хотят комментировать состояние здоровья Иосифа.
«Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», — такое сообщение появилось в социальных сетях и быстро облетело весь Интернет.
Поклонники серьезно переживают за здоровье артиста и пытаются выяснить, что происходит сейчас с Кобзоном.
Отметим, что супруга артиста и его представители не хотят обсуждать здоровье артиста и отказываются давать какие-либо комментарии. Некоторые пользователи считают, что родственники скрывают правду о состоянии 80-летнего Кобзона.
«Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», — сообщила представитель артиста для «СтарХита».
Напомним, что Иосиф Кобзон более 13 лет борется с онкологическим заболеванием.