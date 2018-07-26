Ещё
В Сети сообщили об экстренной госпитализации Кобзона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
В Сети появилась информация о госпитализации Иосифа Кобзона. Напомним, что в последнее время в СМИ то и дело возникали слухи о том, что состояние артиста ухудшается. Родные певца не хотят комментировать состояние здоровья Иосифа.
«Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», — такое сообщение появилось в социальных сетях и быстро облетело весь Интернет.
Поклонники серьезно переживают за здоровье артиста и пытаются выяснить, что происходит сейчас с Кобзоном.
Отметим, что супруга артиста и его представители не хотят обсуждать здоровье артиста и отказываются давать какие-либо комментарии. Некоторые пользователи считают, что родственники скрывают правду о состоянии 80-летнего Кобзона.
«Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», — сообщила представитель артиста для «СтарХита».
Напомним, что Иосиф Кобзон более 13 лет борется с онкологическим заболеванием.
Teleprogramma.pro: последние новости
Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле Дочь Маргариты Тереховой впервые за долгое время рассказала о состоянии тяжелобольной мамы Шарапову возмутила ситуация на крымской трассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги35
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип398
Российских дачников ждет неприятный сюрприз155
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение