Маликов удалил скандальную шутку про геев и евреев 

Пост о том, как достичь успеха в шоу-бизнесе, исчез из официального аккаунта певца Дмитрия Маликова в Twitter. Музыкант столкнулся с критикой после публикации твита о «педрильстве🌈» и «еврействе».
В комментариях к удаленному посту Маликов попытался оправдаться: «Это комплимент, а не шутка».
Долго смеялись над шуткой-то? Вот Вы это написали, и выдали в себе такую деревню унылую 40летней давности. Очень жаль, мы думали вы остроумный человек 😒— sergeant_lipka (@sergeant_lipka) 25 июля 2018 г.
25 июля поп-исполнитель заявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство🌈» и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов. Музыканта раскритиковали его подписчики, посчитав, что он одной «отвратительной» шуткой «обидел евреев и ЛГБТ».
В ноябре 2017-го Маликов первым сообщил в Twitter о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Позже артист удалил свой твит, заявив, что «не собирался становиться ньюсмейкером».
Дмитрий Маликов — 48-летний композитор, певец и актер. В его дискографии 17 студийных альбомов. В 2010 году Маликов получил звание народного артиста России.