«Вынос мозга»: Вассерман взорвал Интернет новым шоу

«Вынос мозга»: Вассерман взорвал Интернет интеллектуальным шоу

Телеведущий Анатолий Вассерман запустил свое собственное шоу на YouTube — "Вынос мозга". Эрудит играет со своими гостями в "правду или фейк" и наказывает их за неправильные ответы.

Правила игры Вассермана просты: в ходе своеобразной викторины участники шоу угадывают, являются ли озвученные ведущим факты правдой. За неправильные ответы предусмотрено наказание — выстрел в лицо поп-корном из воздушной пушки.

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Стоит отметить, что "снаряд" участники могут выбрать сами, повернув "колесо фортуны". Среди вариантов также значатся конфетти и лепестки роз.

Пользователи Сети отметили, что Вассерман решил стать ближе к молодежи, надев модные беспроводные наушники. Более того, в первом выпуске на нем нет знаменитого жилета с карманами — визитной карточки эрудита, передает Ura.Ru.

Сам Вассерман заявил, что его главная цель — просвещать россиян. В дальнейшем он планирует приглашать на шоу кумиров молодежи.

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