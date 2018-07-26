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«Вынос мозга»: Вассерман взорвал Интернет новым шоу
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«Вынос мозга»: Вассерман взорвал Интернет интеллектуальным шоу 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: youtube.com
Телеведущий Анатолий Вассерман запустил свое собственное шоу на YouTube — "Вынос мозга". Эрудит играет со своими гостями в "правду или фейк" и наказывает их за неправильные ответы.
Правила игры Вассермана просты: в ходе своеобразной викторины участники шоу угадывают, являются ли озвученные ведущим факты правдой. За неправильные ответы предусмотрено наказание — выстрел в лицо поп-корном из воздушной пушки.
youtube.com
Стоит отметить, что "снаряд" участники могут выбрать сами, повернув "колесо фортуны". Среди вариантов также значатся конфетти и лепестки роз.
Пользователи Сети отметили, что Вассерман решил стать ближе к молодежи, надев модные беспроводные наушники. Более того, в первом выпуске на нем нет знаменитого жилета с карманами — визитной карточки эрудита, передает Ura.Ru.
Сам Вассерман заявил, что его главная цель — просвещать россиян. В дальнейшем он планирует приглашать на шоу кумиров молодежи.
Ранее публицист Анатолий Вассерман положительно оценил перспективу запрета ношения травматического оружия в России.
"Я выступаю за полную ликвидацию травматического оружия. В странах, где травматика запрещена, общая статистика нападений сокращается. Оружие не должно иметь быть свободным для ношения", — пояснил он.
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